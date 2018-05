NCIS : Pauley Perrette victime d'agressions sexuelles, CBS réagit !

Tout Twitter s'est agité à la suite des déclarations de Pauley Perrette ! Le 13 mai 2018, l'interprète phare d'Abby Sciuto dans NCIS révélait enfin les raisons de son départ après seize ans de bons et loyaux services. Jusqu'à présent, l'actrice de 49 ans était restée silencieuse, subissant les rumeurs et les fausses informations à son sujet. C'est donc sur son compte Twitter qu'elle a tenu à rétablir la vérité : "Il y a une machine qui me force à rester silencieuse en diffusant des informations FAUSSES sur moi. Une machine publicitaire très puissante et riche. Pas de morale, aucune obligation de dire la vérité, je suis juste là à lire les mensonges pour essayer de protéger son équipe, de rester calme. Il l'a fait. J'ai toujours apporté mon soutien à des programmes qui luttent contre le harcèlement. Mais, maintenant je SAIS parce que ça me concerne aussi ! Si c'est à l'école ou au travail où vous devez vous rendre par obligation, c'est horrible. Je suis partie. Plusieurs agressions physiques. Je comprends VRAIMENT maintenant. Faites attention. Rien n'est plus important que votre sécurité. Parlez-en à quelqu'un."

Pauley Perrette a ainsi confirmé qu'elle avait été victime de plusieurs agressions sexuelles survenues sur le tournage de NCIS. Depuis cette révélation, CBS (le réseau qui diffuse la série américaine) s'est exprimé via un communiqué de presse relayé par le site Hollywood Reporter : "Pauley Perrette a marqué NCIS et elle va nous manquer à tous. Il y a plus d'un an, Pauley est venue nous voir pour nous parler d'un souci qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Nous avons vraiment pris au sérieux son problème et nous avons travaillé avec elle pour trouver une solution. Nous nous engageons à ce que l'environnement de travail soit sûr pour l'ensemble de nos programmes."