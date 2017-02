Nehuda et Ricardo (Les Anges 8) enfin réunis avant la naissance de Laia...

Nehuda et Ricardo des Anges 8 (NRJ12) sont très difficiles à suivre. Alors qu'ils attendent une petite fille nommée Laia, nos deux ex-tourtereaux ne cessent de souffler le chaud et le froid autour d'une possible réconciliation entre eux avant la naissance de leur petite princesse...

Lundi 6 février, c'est Ricardo qui a surpris ses nombreux abonnés Snapchat en se montrant au côté de Nehuda lors d'un rendez-vous chez le médecin. Entre deux selfies et des clichés du ventre très arrondi de son ex-chérie, le beau gosse a pris le temps de faire quelques blagues (notamment en jouant au docteur) afin de détendre l'atmosphère.

Aux dernières nouvelles, Nehuda avait pourtant accusé son ex de "s'en foutre de sa fille"... mais tout ceci semble appartenir désormais au passé à en croire les derniers propos de Ricardo postés sur Instagram ce lundi en légende d'une photo représentant sa main à côté de celle de Nehuda. "Plus que quelques semaines. Devenir papa, c'est assumer ses responsabilités de père, être présent dans les bons comme dans les mauvais moments, malgré les mauvaises langues, je n'ai jamais abandonné car l'amour de ma Princesse passera toujours au-dessus de tout", a-t-il publié. Et d'être rejoint par la chanteuse : "Je n'ai pas dit que je ne l'aimais plus, il ne l'a pas dit non plus. L'amour, le nôtre nous prend trop de place, alors on apprend à s'aimer différemment et on s'efforce de mettre de l'ordre dans nos vies pour l'arrivée de notre poupée."

À la mi-janvier, après une énième rumeur les annonçant de nouveau en couple, Nehuda avait commenté en vidéo : "Les gens ne veulent pas comprendre, c'est trop. Il a sa new meuf, moi je fais ma vie. Il n'y a plus de R et N, c'est fini. Rien que ça nous invente des vies, lâchez-nous ! (...) Tout ce qui me lie à Ricardo, c'est le fait que j'aie une fille avec lui. Sinon, il a refait sa vie et je refais la mienne. Nous sommes séparés."

Vivement le prochain épisode !