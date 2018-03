Nehuda, maman traumatisée après les blessures de Laïa : "Je donnerais tout..."

Nehuda a décidé de s'exprimer.

Mercredi 14 mars 2018, la starlette passée par The Voice 4 (TF1) et Les Anges 8 sur NRJ12 s'est saisie de son compte Snaphchat pour annoncer à ses abonnés qu'elle préparait son retour en musique... mais aussi pour parler de l'accident qui avait touché sa petite princesse, Laïa, fruit de ses amours avec Ricardo Pinto (Les Anges 8 également), au cours d'une violente dispute de couple survenue en juin 2017.

Toujours hantée par l'horrible scène de sa fillette de 4 mois blessée au visage (plusieurs fractures et des ecchymoses avaient été constatées), Nehuda a commenté auprès de ses admirateurs neuf mois après les faits : "Ricardo et moi, on a vécu beaucoup de choses. (...) Notre couple explosif nous a menés à un accident. Je donnerais tout ce que j'ai sur terre pour revenir en arrière, maintenant, je suis une femme, je suis une mère et j'assume. Je passerai le reste de ma vie à m'excuser auprès de ma fille de ne pas l'avoir protégée d'un tel accident."

Pour rappel, Nehuda et Ricardo avaient été été soupçonnés de violences volontaires sur leur fille et avaient temporairement perdu la garde de leur petit trésor. Après enquête, la justice a reconnu que les blessures faites à Laïa – Ricardo avait blessé l'enfant au visage en jetant son téléphone au cours d'une dispute – n'étaient pas volontaires mais accidentelles.