Nekfeu : Son titre "Menteur menteur" fait enrager les homophobes

Nekfeu a créé un OVNI artistique, Les Etoiles vagabondes, un savant mélange entre un documentaire, un film et un album de rap. Plus de 100 000 personnes ont pu découvrir les dessous du troisième album du rappeur au cinéma, le 6 juin 2019, à 20h00 précises. Au même moment, Les Etoiles vagabondes sortait sur toutes les plateformes de streaming et un titre a attiré l'attention : Menteur menteur.

Écrit et composé à Tokyo, ce titre particulièrement dynamique détonne dans cet album intime, très personnel et parfois froid. Mais ce n'est pas l'ambiance du morceau qui a surpris les internautes, mais une punchline dédiée à aux LGBTI. "Occupe-toi de tes péchés, FTG BT. Si t'es homophobe, c'est que tu juges, force à mes LGBT", dit-il. La remarque a particulièrement bien été accueillie par la communauté, de surcroît en plein mois des fiertés, mais beaucoup moins par les homophobes. "La phrase de Nekfeu sur les LGBT c'est une raison de plus pour le boycott (sic)", "Comment ça Nekfeu soutient les LGBT, aller on arrête d'écouter ce rap de féministe", peut-on, entre autres stupidités, lire sur Twitter.

C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité

Nekfeu a toujours été engagé dans la cause LGBTI et l'a toujours affirmé haut et fort dans ses morceaux. Les fans de la première heure se rappelleront du titre Marchand de sable (feat Alpha Wann) sorti en 2011, où le rappeur disait : "C'est pas attaquer les homos qui te rendra ta virilité."

Dans Les Etoiles vagabondes, comme dans ses anciens projets artistiques, Nekfeu a toujours pris fermement position contre le racisme et les violences policières. "Les keufs nous ont lourdement chargé, le flashball est lourdement chargé", lance-t-il dans le titre Voyage léger. Ce troisième album solo apporte son lot de bonnes surprises, à l'image d'une collaboration avec Vanessa Paradis sur Dans l'univers. Alpha Wann, Damso, Nemir ou encore la chanteuse japonaise Crystal Kay sont à retrouver sur cet album particulièrement bien réalisé.

Le film Les Etoiles vagabondes commence et s'achève à Mytilène, l'île grecque des grands-parents de l'artiste, où s'échouent de nombreux migrants, et où leurs milliers de gilets de sauvetage amassés forment de gigantesques dunes. Le 7 juin 2019, l'association Baam, qui apporte une aide précieuse aux migrants organise son premier festival, dont Nekfeu est le parrain. Il se produira le 7 septembre prochain, aux Docks de Paris.

Oriane Alcarini