Nick Gordon : Arrêté pour violences conjugales, il blâme sa copine "psychopathe"

Quand l'homme arrêté plusieurs fois pour violences conjugales se fait passer pour la principale victime... Le 10 mars 2018, Nick Gordon était de nouveau appréhendé par la police après une violente dispute avec sa petite amie Laura Leal. En juin 2017, la jeune femme l'avait déjà accusé de violences. Une plainte avait été déposée à l'époque avant d'être abandonnée, la victime ayant souhaité poursuivre sa relation avec son bourreau.

Embarqué samedi dernier au poste de police de Sanford (Floride), Nick Gordon affirme aujourd'hui qu'il est la victime de Laura Leal, appuyant une version déjà avancée par la principale intéressée. Si elle avait expliqué aux policiers que Nick Gordon l'avait frappée au visage, Laura Leal s'était ensuite rétractée en assurant que tout était de sa faute en raison de son état de santé instable, se disant "bipolaire" et suppliant le juge d'abandonner les poursuites. Selon les informations publiées le 15 mars par The Blast, sa requête a été refusée. Nick Gordon sera ainsi prochainement convoqué au tribunal.

Cette fille est très agressive

En attendant d'en savoir un peu plus sur son sort, Nick Gordon fait tout pour tenter de se racheter une image dans les médias. Interviewé par le site Radar Online, celui qui avait été reconnu "légalement responsable" de la mort de Bobbi Kristina Brown, fille de Whitney Houston et Bobby Brown, a porté toute la faute de sa dernière arrestation sur sa copine actuelle. "C'est une personne très colérique. Elle souffre de troubles bipolaires. Cette fille est très agressive", a-t-il déclaré, arrogant.

Selon un rapport de police, Laura Leal présentait "une lèvre inférieure légèrement gonflée avec du sang séché". La jeune femme de 27 ans avait déclaré que Nick Gordon "l'avait frappée plusieurs fois du côté droit du visage" et lui avait "tiré les cheveux". Des accusations démenties par Nick Gordon qui assure qu'il n'a "jamais" physiquement agressé Laura Leal. D'après lui, les rôles sont inversés. "Je suis celui qui se fait agresser chaque semaine. C'est drôle parce que les gens ont cette image de moi véhiculée par les médias, mais en vrai je subis tellement", a ajouté celui qui est connu pour son passif ultraviolent.

Nick Gordon va jusqu'à qualifier Laura Leal de folle, ternissant sa réputation... avant de déclarer son amour. "Ma petite amie est une psychopathe mais je l'aime. Je pense que lorsqu'on aime quelqu'un, on fait tout pour que less choses fonctionnent. Je pense que si elle va mieux, on pourra avoir une relation heureuse", a-t-il conclu.

Suite de cette sordide affaire au prochain épisode...