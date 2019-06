Nicolas Canteloup : Taclé pour un sketch par Frédéric Chau

Moment de malaise sur le plateau de C à vous (France 5), le 18 juin. À l'occasion de la promotion du film Made in China (attendu le 26 juin), l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine recevait Frédéric Chau et Medi Sadoun. Évoquant le racisme et les clichés sur les Asiatiques, elle a diffusé un sketch de Nicolas Canteloup...

Alors que l'on pouvait voir l'humoriste parodier un accent asiatique sur les ondes d'Europe 1, l'acteur Frédéric Chau a réagi avec franchise en confirmant que ça ne le faisait pas rire du tout... "C'est de la caricature, c'est de la maladresse. Moi, ça me blesse parce que mes parents ont subi ça. Le problème, c'est que, comme ils ne maîtrisaient pas la langue, forcément, ils ne pouvaient pas répondre. Et aujourd'hui, la deuxième génération, elle ne se reconnaît pas dans ça", a-t-il d'abord réagi.

Toutefois, l'acteur et humoriste de 42 ans, né au Vietnam, a tenu à accorder le bénéfice du doute à Nicolas Canteloup. "Il faut faire la différence entre être raciste et avoir des propos racistes. On peut ne pas être raciste et avoir des propos racistes. Nicolas Canteloup, j'ai pas le sentiment qu'il soit raciste, je ne le connais pas vraiment, j'ai des échos et on me dit qu'il n'est pas raciste. Mais voilà, c'est de la maladresse. Ce sont des propos racistes qui peuvent choquer des gens (...) et en ça, on peut demander que cette personne puisse s'excuser auprès de cette communauté-là", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que des humoristes sont visés pour avoir tenu des propos déplacés. Gad Elmaleh et Kev Adams avaient ainsi été lourdement taclés sur la Toile après la diffusion d'un sketch commun moquant également la communauté asiatique. Gad Elmaleh était alors sorti de son silence pour mettre les choses au clair. "Ce qui me touche, c'est qu'il y a un énorme malentendu sur ce qu'on a voulu faire. Ce sketch s'ap­puie volon­tai­re­ment sur des clichés : il n'y a aucune malice, il n'y a aucune inten­tion de bles­ser une commu­nauté. On ridi­cu­lise les clichés, c'est même une mise en abîme. C'est presque un sketch sur un sketch sur les Asia­tiques", avait-il expliqué. Quant à Michel Leeb, on lui reproche aussi régulièrement d'avoir longtemps parodié des accents...

