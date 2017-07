Nicolas Duvauchelle la main sur le baby bump de sa sublime compagne

Déjà papa de deux filles – Bonnie (12 ans), née de sa relation avec Ludivine Sagnier, et Romy (5 ans), dont la maman est Laura Isaaz –, Nicolas Duvauchelle attend impatiemment la naissance de son troisième enfant. L'acteur de 37 ans et sa compagne Anou­chka Alsif, de treize ans sa cadette, attendent un bébé et la jeune femme, mannequin, a posté sur son compte Instagram une belle photo d'eux. Le comédien pose tendrement sa main sur le ventre bien arrondi de sa bien-aimée.