Nicolas Sarkozy complice avec sa petite Giulia, Carla sous le charme

Après une rentrée particulièrement chargée, Carla Bruni-Sarkozy profite à présent de quelques jours de détente. Particulièrement occupée avec la sortie de son nouvel album French Touch, dont elle a assuré la promotion en France mais aussi aux États-Unis, la chanteuse est en pause ces derniers temps.

Après avoir donné deux concerts les 23 et 24 octobre derniers en Grèce en présence d'un Nicolas Sarkozy littéralement conquis, Carla Bruni-Sarkozy se ressource avec son homme mais aussi leur fille qui a tout récemment fêté son 6e anniversaire, l'adorable petite Giulia.

Très active sur Instagram, succombant à la folie d'Halloween comme beaucoup d'autres personnalités françaises, Carla Bruni-Sarkozy expose aussi sa vie privée et sa famille. Mercredi 1er novembre, sa fille et son époux étaient à l'honneur dans une story éphémère. Nicolas Sarkozy portait Giulia sur ses épaules, reconnaissable à sa longue chevelure blonde. Conquise, Carla Bruni-Sarkozy a agrémenté l'image de coeurs et de la touchante phrase "My heart belongs to daddy" ("mon coeur appartient à papa").

Quelques heures auparavant, la chanteuse et mannequin qui fêtera son 50e anniversaire en décembre prochain avait publié une photo de sa princesse. Photographiée au coucher du soleil, la petite écolière se trouvait à la plage tandis que sa maman légendait la photo : "Beauty and tenderness. Giulia au crépuscule #aboutlastnight #heavenonearth #loveofmylife". Dépaysement garanti loin de Paris où toute la famille va bientôt rentrer à la fin des vacances de la Toussaint.