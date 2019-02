Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte pour le PSG et Mbappé

Kylian Mbappé les aura faits attendre, mais ça valait la peine : après avoir longtemps échoué malgré nombre d'occasions franches (dont une qu'il a tenté de convertir... de la main), le buteur vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a fait se lever tout le public du Parc des Princes et les nombreuses personnalités présentes en trouvant deux fois, samedi 22 février 2019, le chemin des filets de Nîmes, portant son total de buts en Ligue 1 à 50 !

Depuis la tribune d'honneur, le président Nasser al Khelaïfi a pu apprécier la nouvelle grosse performance du PSG, victorieux 3-0 grâce à des réalisations de Nkunku et Mbappé, bien aidés par un Marco Verratti au sommet de son art au milieu. Il était entouré de deux autres présidents : Nicolas Sarkozy, fidèle parmi les fidèles du club parisien, et François Hollande, dont les visites dans l'antre parisien sont nettement plus occasionnelles. Les deux ex-chefs de l'Etat et anciens adversaires politiques se sont même trouvés côte à côte lorsque le boss du club a quitté son siège ! Une scène qu'il n'y a que peu de chances de voir un jour se produire avec l'actuel occupant de l'Elysée, Emmanuel Macron, supporter affiché de... l'Olympique de Marseille.

Non loin d'eux se trouvaient d'autres illustres spectateurs, à l'image de la journaliste Ophélie Meunier et de son mari Mathieu Vergne, cadre de TF1, qu'on aperçoit souvent au Parc, mais aussi Laurent Boyer et sa nouvelle compagne Emilie, Jalil Lespert, qui s'est trouvé assis à côté d'Aïda Touihri, l'acteur Medi Sadoun, le rappeur Kool Shen ou encore le jeune césarisé Dylan Robert, qui recevait la veille le trophée du Meilleur espoir masculin pour son rôle dans Shéhérazade.