Nicole Kidman : Une pro-Donald Trump ? L'actrice se défend

Barack Obama et sa petite famille vivent leurs derniers jours à la Maison Blanche ! Vendredi 20 janvier, jour de sa cérémonie d'investiture, Donald Trump lui succèdera au poste de président des États-Unis.

L'événement divise le pays, le monde, l'industrie de la mode et Hollywood - le discours de Meryl Streep aux Golden Globes en est la preuve éclatante - : faut-il se résigner et donner une chance au milliardaire ? Nicole Kidman et ses confrères acteurs se prononcent...

C'est au micro d'Access Hollywood que Nicole Kidman a réagi à l'arrivée imminente de Donald Trump aux commandes des États-Unis. L'actrice de 49 ans et héroïne du film Lion (en salles le 22 février) a justifié des propos tenus lors d'une précédente interview pour la BBC, mise en ligne le 10 janvier. Elle avait alors déclaré, concernant l'élection présidentielle américaine : "Il est élu maintenant et, en tant que pays, nous devons soutenir le président quel qu'il soit, c'est ce sur quoi la nation est fondée. Peu importe la manière dont [sa victoire] s'est produite, il est là, et c'est parti."

"J'essayais de souligner que je crois en la démocratie et la constitution des États-Unis. C'est aussi simple. C'est derrière moi, maintenant. C'est ce que j'ai dit, et c'est aussi simple que ça", dit Nicole Kidman sur Access Hollywood. L'avis de l'Australo-Américaine n'est pas tout à fait partagée par ses pairs. Nombre d'entre eux appréhendent la présidence de Donald Trump. Un sentiment qu'ils expriment en chanson, sur invitation du magazine W.