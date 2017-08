Nicole Scherzinger chercherait-elle Cheryl Cole en s'affichant avec son ex ?

Rappelons que, dans son autobiographie, Cheryl Cole avait qualifié sa première rencontre avec Nicole de "bizarre", ne sachant quoi penser du fait que Nicole n'avait repris que quelques paroles d'une de ses chansons. Dans la foulée, l'ex-fiancée de Lewis Hamilton s'était expliquée dans une interview pour le magazine Fabulous, expliquant qu'elle n'avait pas lu le bouquin en question et qu'elle préférait lui laisser le bénéfice du doute. "Je l'ai croisée sur le plateau de X-Factor et j'ai voulu lui faire plaisir en reprenant une de ses chansons que j'avais entendue à la radio. J'ai chanté les mots Promise This, mais je ne connaissais pas le reste donc je m'en suis tenue là. Je ne comprends pas pourquoi ça a pris des proportions aussi dramatiques. Je n'en vois pas l'interêt, c'est ridicule", avait-elle déclaré.

Que les fans de Cheryl Cole se rassurent, il ne se passe probablement rien entre Nicole et Jean-Bernard. Un proche du restaurateur a fait savoir au site anglais du journal Metro qu'elle lui avait été présentée par un ami lors d'une soirée. "La photo a fait suite à leur conversation. Elle a été prise juste avant que Nicole ne parte", précise le journal anglais. Cheryl Cole ne devrait de toute façon pas faire grand cas de cette histoire, étant donné qu'elle s'est fait la belle avec l'ancien One Direction Liam Payne, juste après que le restaurateur a perdu son père, l'an passé. De son côté, Nicole est aussi en couple avec le tennisman Grigor Dimitrov.

Coline Chavaroche