Nikola Karabatic à nouveau papa : Sa compagne Géraldine Pillet a accouché

C'est déjà sur Instagram qu'il avait annoncé la grossesse de sa compagne fin juin. On découvrait Géraldine le ventre très arrondi en bikini. L'arrivée de la petite Nora se fait donc un peu plus de deux ans après la naissance d'Alek, qui comble depuis de joie son sportif de papa. "La naissance d'Alek a été le plus beau jour de ma vie. Il est devenu la star de la famille ! Être papa a bouleversé ma vie de sportif mais surtout d'homme. J'essaie d'être le plus présent possible, de jouer avec lui et d'aider au mieux Géraldine. Il me donne une telle énergie, un tel bonheur", confiait-il au Parisien en janvier 2017.

C'est la troisième naissance en 3 ans pour les frères Karabatic. Fin 2017, c'est Jenny Priez, compagne de Luka, qui donnait naissance à une petite Deva. Gageons que les prochaines réunions de famille devraient être pour le moins animées !