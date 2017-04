Noémie Lenoir : Coup de coeur en pleine rue, elle repart avec un inconnu !

Mardi 4 avril dans Il en pense quoi Camille ? (C8), les téléspectateurs ont pu découvrir une séquence hallucinante. Noémie Lenoir a accepté de participer à la chronique Match Point : ces célibataires vont-ils se matcher ?, et a eu un coup de coeur pour un inconnu !

Le principe de cette séquence est simple : un journaliste confronte des étrangers dans la rue et leur demande s'ils se verraient bien faire plus ample connaissance. Alors que des duos 100% anonymes ont accepté de jouer le jeu, Noémie Lenoir aussi !

Le mannequin de 37 ans a fait face à Xavier, un séduisant brun âgé de 36 ans. Et tous les deux ont choisi de se matcher. "On va manger ? J'ai faim. (...) Tu payes par contre hein.. Je n'aime pas les radins", a même lancé l'actrice à son inconnu. Si bien sûr cette déclaration a été faite sous le ton de l'humour, en réalité le duo est reparti ensemble. Lorsque le journaliste a demandé à l'homme chanceux s'il allait saisir sa chance, Xavier a répondu le plus calmement du monde : "On va prendre un café." Une invitation acceptée par la star.

"Le pire c'est qu'on me trouve dans la rue et qu'on me demande de faire cette émission que j'adore et que je regarde alors que le mec il aurait pu me foutre un râteau !", a plaisanté la sublime maman avant de repartir avec son inconnu.

Alors, Noemie Lenoir et Xavier ont-ils fait le show parce qu'il y avait des caméras ? Apparemment non puisque Camille Combal a confirmé : "Ils sont vraiment allés boire un café !"

A présent on aimerait savoir ce qu'il s'est passé ensuite...