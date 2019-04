Nolwenn (Mariés au premier regard) différente en off ? Florian balance

Ils étaient compatibles à 83%, mais cela n'a pas suffi. Nolwenn et Florian ne sont pas restés mariés à l'issue de Mariés au premier regard 3. La chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans reprochait au commercial de 37 ans d'être trop distant et lui a donc annoncé qu'elle souhaitait divorcer. Une décision que son ex-mari n'a pas comprise.

Interviewé par Voici, Florian est revenu sur le jour où Nolwenn lui a annoncé qu'elle souhaitait divorcer : "Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on avait décidé ensemble de se séparer. L'aventure prenait une tournure qui ne me plaisait pas. On s'était dit qu'on reprenait nos vies et qu'on restait amis. Sauf que Nolwenn a peut-être été vexée : elle a fait cette action dans mon dos. Elle m'avait demandé par message de la laisser parler et puis de parler à mon tour. Finalement, elle s'est levée après son discours et elle est partie. J'étais tellement surpris que je n'ai eu aucune réaction, à part regarder la caméra et sourire parce que je m'étais fait avoir."

Le beau brun a ensuite justifié son comportement un peu distant. Outre le fait que certains de ses clients et sa famille étaient susceptibles de regarder l'émission de M6, Florian a assuré que Nolwenn n'avait pas le même comportement devant et derrière les caméras : "Quand on était que tous les deux, elle était douce, elle était très très bien mais un peu solitaire. Puis il y a eu deux Nolwenn : celle devant les caméras et en off. Elle me disait toujours : 'On va leur donner ce qu'ils veulent.' Son comportement ne me plaisait pas forcément, c'est pour ça qu'on me voit fermé. La personne qu'elle était ne me plaisait pas donc je me suis éloigné."

Toutefois, il se défend d'avoir dragué des filles en boîte de nuit comme l'a laissé entendre son ex-femme lors d'une interview sur Voltage.