Florian (Mariés au premier regard) infidèle à Nolwenn ? "Elle devient ridicule"

Florian de l'émission Mariés au premier regard 3 sur M6 souhaite remettre les pendules à l'heure.

Accusé par son ex-femme Nolwenn (31 ans) d'avoir été infidèle lorsqu'ils ont été brièvement mariés, le commercial de 37 ans n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour rappel, c'est au micro de Jordan De Luxe sur Voltage que son ex-épouse avait statué il y a quelques jours : "Pendant l'émission on m'a dit : 'Mais attends, je comprends pas, ton mari est en boîte, il drague les minettes et toi t'y es pas.' Alors, apparemment, il aurait dit : 'Non, mais elle est à la maison.' Voilà, la femme est à la maison pendant que l'homme sort. Mais attention, c'est ce qu'on m'a raconté."

Interrogé par nos confrères de Voici.fr, Florian s'est étonné d'une telle sortie. "C'est complètement faux... et ce n'est même pas crédible !", a-t-il commencé avec force. Et de s'expliquer plus en détails : "On est resté mariés huit jours, du 30 mai au 8 juin. Ça a été très très court. Pendant la diffusion, les gens regardaient mon doigt pour voir si je portais toujours l'alliance. Ils me demandaient 'Elle est où ta femme ?' et moi, par souci de confidentialité, je disais 'Elle est à la maison' alors qu'on était séparés depuis huit mois. Donc comment aurais-je pu être infidèle ?"

Au-delà de cette mise au point, Florian apprécierait que Nolwenn cesse de s'en prendre à lui dans les médias, ne serait-ce que pour ne pas faire souffrir ses proches. "Qu'elle veuille se faire connaître, faire du buzz d'accord. Mais il faut qu'elle arrête de me cracher dessus. Nolwenn est une femme très intelligente. Il faut que ça cesse, elle en devient ridicule. Ça touche mes proches, ma mère a pleuré plusieurs fois. Il faut qu'elle respecte au moins ces gens-là. Et puis les images parlent pour elle, le montage aussi, elle m'a quitté devant la France entière... maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose", a-t-il statué.

L'avenir nous dira si son appel a été entendu...