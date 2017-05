Norbert Tarayre, en froid avec son père après leur procès : "Je l'aime"

Actuellement en pleine promotion de son Toque Show quotidien sur M6, Norbert Tarayre (36 ans) multiplie les interviews. Interrogé par nos confrères de Closer, le compagnon d'Amandine et papa des petites Gayane, Laly et Aliya a accepté de lever en partie le voile sur sa vie intime... en évoquant notamment sa relation très difficile avec son père !

Concernant ce père avec qui il n'a strictement plus aucun rapport (ce dernier a porté plainte contre son fils en 2015 pour diffamation !), Norbert Tarayre a expliqué : "Je n'ai toujours pas réussi à renouer le contact avec lui. Je ne lui en veux pas. Je ne suis pas rancunier. La rancoeur, c'est pour les faibles. Je suis quelqu'un de positif. Les gens que je n'aime pas, je n'en parle pas, et si je vous parle de mon père, c'est parce que je l'aime. Il le sait." Et d'analyser sur ce qui les sépare encore aujourd'hui : "C'est juste de l'incompréhension entre nous. La vie n'est pas finie. On se reverra un jour, mais je ne pousse pas les choses."

Toujours concernant sa famille, Norbert Tarayre n'a pas caché que s'il l'aimait plus que tout, il avait la ferme intention de mettre l'accent sur sa vie professionnelle encore quelques années. "Jusqu'à 50 ans, je vais bosser comme un dingue. Après, quoiqu'il arrive, pognon, pas pognon, j'arrête. Je rêve de vivre en Amérique du Sud avec ma femme et mes enfants, de m'acheter un camping-car et d'être libre", a-t-il assuré. Ils sont prévenus !

Une interview à retrouver en intégralité dans Closer, actuellement en kiosque.