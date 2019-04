Notre-Dame de Paris : Hélène Ségara et Garou bouleversés...

Lundi 15 avril 2019, un immense incendie a ravagé Notre-Dame de Paris en plein coeur de la capitale. Les 400 pompiers mobilisés pour cette intervention hors du commun étaient encore sur place dans la matinée de mardi. La flèche ainsi qu'une grande partie de la toiture se sont effondrées devant des Parisiens sous le choc, mais la structure de l'édifice ainsi que certains trésors qu'abritait la cathédrale ont pu être sauvés. La presse du monde entier a relayé les images de ce drame qui a ému bon nombre de personnalités... À l'instar des artistes de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Hier soir, Victor Hugo, auteur du roman Notre-Dame de Paris, était cité partout sur les réseaux sociaux pour avoir décrit comme personne la cathédrale en 1831. Ce roman d'amour contrarié, entre le beau Phoebus et l'insaisissable Esmeralda, a inspiré à Jean-Luc Plamondon et Richard Cocciante la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris, jouée pour la première fois le 16 septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris. Hélène Ségara, inoubliable dans le rôle de la bohémienne, a fait part de sa tristesse sur Twitter en partageant quelques photos du spectacle et ce message : "Je ne peux y croire..."