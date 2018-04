Novak Djokovic : Tendre papa avec son fils Stefan, qui suit sur ses traces

Novak Djokovic a du mal à renouer avec le succès, une fragilité sportive qui ne l'empêche pas de garder la positivité et la bonne humeur qui le caractérisent. Absent plusieurs mois des courts pour cause de blessure au coude, le "Djoker" connaît une saison 2018 des plus délicates marquées par des sorties précoces à l'Open d'Australie, mais surtout à Indian Wells, puis à Miami, où le tennisman serbe de 30 ans a été battu dès le deuxième tour, par le Français Benoît Paire en Floride notamment.

Espérant faire mieux au Monte-Carlo Rolex Masters qui se joue du 14 au 22 avril 2018, Novak Djokovic a foulé la belle terre battue de Monaco dès le samedi 14 avril en participant à un match d'exhibition organisé en faveur de la fondation Prince Albert II, dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable.

Toujours prêt à faire le show pour la bonne cause, Novak Djokovic a parfaitement endossé le rôle du trublion pour ce rendez-vous décalé. Prenant la place de l'arbitre, l'ancien numéro un mondial était un peu comme à la maison. Installé à Monaco avec sa femme Jelena – avec qui il a ouvert un restaurant vegan en 2016 – ainsi que leurs deux enfants Stefan (3 ans) et Tara (7 mois), le Serbe a ravi le public mais aussi son fils qui l'accompagnait.

Habillé par le sponsor de papa, Lacoste, Stefan, n'a pas hésité à lui voler sa raquette mais aussi à convoiter sa coupe remportée avec une ancienne Spice girl, Geri Halliwell. Mobilisée pour la fondation du prince Albert de Monaco, la star britannique de 45 ans qui remontrera prochainement sur scène avec Emma Bunton, Victoria Beckham, Mel B et Mel C en enfilé une classique tenue blanche pour l'occasion. La maman du petit Montague George Hector, fruit de ses amours avec Christian Horner, son mari depuis 2015, semblait particulièrement ravie de passer ce moment avec Novak Djokovic, partageant de multiples étreintes avec lui.