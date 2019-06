Obsèques de Maurice Bénichou : Ses proches et ses amis lui disent adieu

Immense acteur de théâtre et metteur en scène, Maurice Bénichou s'est également illustré au cinéma dans Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain et trois films du réalisateur Michael Haneke dont le génial Caché en 2005. Âgé de 76 ans, il est mort dans la nuit de vendredi à samedi 15 juin 2019. Jeudi 20 juin, ses amis étaient conviés à la Coupole du Père-Lachaise pour ses obsèques, en présence de son épouse Geneviève, de ses enfants Julien et Pierre et lurs familles.

La cérémonie a réuni quelques personnalités du spectacle, à commencer par le culte Jean-Pierre Léaud, qui fut l'acteur fétiche de François Truffaut. L'actrice Anne Consigny était là. Dans l'un de ses premiers rôles au théâtre, à 17 ans à peine en 1981, elle donnait la réplique à Maurice Bénichou dans La Cerisaie d'Anton Tchekhov, mis en scène Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord. Le metteur en scène britannique a beaucoup fait appel à lui. Enfin, Yann Collette a tenu à être présent pour lui dire adieu. Lui aussi a joué sur scène avec Maurice Bénichou, dans L'Orestie d'Eschyle, au théâtre de la Commune à Aubervilliers en 2007.

Après cet hommage public, la dépouille de Maurice Bénichou a rejoint sa dernière demeure dans l'intimité familiale.

S'il était un roi sur les planches, Maurice Bénichou était un second rôle solide au cinéma. Le grand public a pleuré avec lui quand Amélie Poulain retrouve la petite boîte en fer contenant ses souvenirs d'enfance. Il a aussi été à l'affiche de trois films de l'Autrichien Haneke, Code inconnu (1999), Le Temps du loup (2002) et Caché, où il donnait la réplique à Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Le film fut présenté au Festival de Cannes en 2005 où il a reçu le prix de la mise en scène.

En apprenant sa mort, le réalisateur d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet a rendu hommage à Maurice Bénichou en confiant à l'AFP : "Je l'avais découvert dans une pièce de Peter Brook et dans Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Pour Amélie Poulain, il était idéal pour la scène de la boîte aux souvenirs. L'instant exigeait un grand jeu d'émotion. Il était très tendu avant la scène et euphorique juste après. C'est touchant de voir de super acteurs comme lui confrontés à chaque fois au trac."