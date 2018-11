Obsèques de Philippe Gildas – José Garcia piégé : "J'ai pas percuté 2 secondes"

De l'émotion et des rires, c'était le programme des obsèques du journaliste et présentateur Philippe Gildas, mort d'un cancer à 82 ans dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018. Lors de la cérémonie, José Garcia s'est présenté en blanc, piégé par Antoine de Caunes et... Maryse Gildas.

Interrogé par Le Parisien, José Garcia a raconté les coulisses de cette "blague" qui a beaucoup fait rire Antoine de Caunes. "Je me suis fait avoir parce que je suis de bonne nature et que cet enfoiré d'Antoine de Caunes m'a chopé. En plus, j'étais débordé par plein de soucis, plein de trucs et tout. Donc j'avais déjà la peine et l'émotion, je revenais du tournage d'un documentaire, ma mère se faisait opérer au moment où j'arrivais sur le truc. Et, quand il m'a dit, selon les voeux de Maryse, il faut venir en blanc, (...) j'ai même pas percuté deux secondes", a-t-il expliqué.

José Garcia, qui était accompagné par sa femme Isabelle Doval (elle aussi en blanc) aux obsèques de Philippe Gildas, a ensuite expliqué qu'Antoine de Caunes avait poussé le vice jusqu'à mettre Maryse Gildas dans la confidence ! "Le truc le plus génial, c'est quand je suis avec ma femme à 150 mètres et que j'ai vu tout le monde habillé en noir, je me suis dit : 'Mais comment tu peux encore te faire couillonner ?' Mais je crois que c'est un des plus beaux hommages, ça m'a fait trop plaisir. La crise de rire, elle, a été monumentale", a-t-il conclu.