Obsèques de Stephen Hawking : Sa famille et les stars lui disent adieu

Stephen Hawking est mort le mercredi 14 mars, à 76 ans. Cette disparition a provoqué une pluie d'hommages, qui s'est poursuivie ce week-end. Eddie Redmayne, proches et fans du défunt ont assisté aux obsèques du scientifique.

Ce triste événement a eu lieu ce samedi 31 mars, veille de la fête de Pâques, à l'église St Mary the Great de l'université de Cambridge. Des centaines de proches, dont plusieurs célébrités et une grande majorité d'anonymes s'y sont rendus pour faire leurs adieux au scientifique mondialement connu. Eddie Redmayne était de la partie. L'acteur britannique a interprété Stephen Hawking au cinéma dans le film Une merveilleuse histoire du temps, sorti en 2015. Son rôle lui a valu les prestigieux Oscar, Golden Globe et BAFTA du meilleur acteur (dans un film dramatique pour les Golden Globes).

Chic en costume et manteau bleu marine, Eddie Redmayne s'est exprimé au cours du service. Comme le nouveau papa d'un deuxième enfant, rejoint par sa partenaire dans Une merveilleuse histoire du temps, l'actrice Felicity Jones, le fils aîné de Stephen Hawking, Robert, son ex-étudiante devenue professeure Fay Dowker et plusieurs confrères et admirateurs se sont exprimés, face au public présent ou par voie de presse, à l'AFP.

Au-delà des sciences, Stephen Hawking était une véritable figure culturelle, un statut acquis suite à des apparitions dans la saga de science-fiction Star Trek, la série The Big Bang Theory ainsi que dans le dessin animé Les Simpsons.

L'astrophysicien avait contracté très jeune une maladie neurodégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. Elle lui a été diagnostiquée à ses 22 ans, en 1964 et l'avait progressivement privé de sa mobilité, jusqu'à être contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Son emblématique synthétiseur vocal était son seul moyen de parler.

Après les obsèques privées, un hommage plus large sera rendu à Stephen Hawking le 15 juin, lorsque ses cendres seront inhumées à l'abbaye de Westminster, à Londres.