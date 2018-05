ONPC à Cannes : Penélope Cruz et Firmine Richard, stars chez Laurent Ruquier

Vendredi 11 mai, 23h35. Les aficionados d'On n'est pas couché ont rendez-vous avec leur animateur et chroniqueurs favoris, Yann Moix et Christine Angot, dans le cadre d'une émission exceptionnelle qui, comme chaque année depuis trois ans, délocalise son plateau parisien à Cannes dans le cadre du Festival de Cannes.

Comme l'an dernier, Catherine Barma et Laurent Ruquier ont installé le plateau d'ONPC à la Villa Domergue, haut lieu du Festival et du patrimoine cannois, pour une soirée exceptionnelle, célébrant le cinéma et la culture. Cette émission prestigieuse, enregistrée mercredi 9 mai, s'offrira un casting cinq étoiles emmené par la distribution d'Everybody Knows, le film d'ouverture de cette 71e édition. Autour du réalisateur Asghar Farhadi, le couple à l'écran comme à la ville Penélope Cruz et Javier Bardem.

Plus tard dans la soirée, Laurent Ruquier accueillera l'équipe d'un des premiers coups de coeur du festival de Cannes, Christophe Honoré et ses deux acteurs principaux de Plaire, aimer & courir vite, Pierre Deladonchamps et Vincent Lacoste. On retrouvera également Firmine Richard, Aïssa Maïga pour la sortie du livre Noir n'est pas mon métier, aux côtés de Karim Leklou et Romain Gavras qui viendront parler du très attendu Le monde est à toi.

À la nuit bien tombée, la critique Danièle Heymann sera aux côtés de Victor Polster et Lukas Dhont (du film Girl) et du phénomène Eddy de Pretto, qui succédera à Julien Doré (qui avait joué l'an dernier pour le ONPC cannois) et présentera son album Cure.