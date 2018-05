Penélope Cruz et Javier Bardem, amoureux magnifiques pour lancer Cannes 2018

On ne se lasse pas d'eux. Deux mois à peine après avoir vu les larmes de Penélope Cruz recevant un César d'honneur sous les yeux de l'homme de sa vie Javier Bardem, les deux amoureux sont de retour en France. Et cette fois-ci, c'est au Festival de Cannes 2018 puisque les deux tourtereaux font l'ouverture de la 71e édition avec le très attendu nouveau long métrage d'Asghar Farhadi (La Séparation, Le Passé), Everybody Knows. Déjà à l'affiche d'Escobar, le couple a fait coup double avec ce film qui sort également en salles, parallèlement à sa présentation à Cannes.

Sur les marches, les deux stars du soir ont fait crépiter les flashs, alliant classe, glamour, charisme et évidemment un amour tendre et une complicité magique. Avant la montée, c'est une Penélope Cruz tendue, "heureuse et très nerveuse", qui se présente devant les caméras. Mais la présence rassurante de son homme, additionnée à l'adrénaline du moment, a fait tout oublier à la sublimissime Espagnole.

Aux côtés d'Asghar Farhadi mais aussi du génial acteur argentin Ricardo Darin (Dans ses yeux), l'équipe du film a monté les marches pour rejoindre Pierre Lescure et Thierry Frémaux.

À l'occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d'un vignoble espagnol. Mais des événements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui, nous dit le synopsis officiel de ce drame. "C'est le personnage le plus difficile que j'aie eu à incarner", a confié à Télé-Loisirs une Penélope Cruz qui pourrait bien briguer un Prix d'interprétation à Cannes. En effet, à chaque fois que Farhadi est venu présenter un film en Compétition à Cannes, un de ses acteurs est reparti avec une récompense...