Pamela Anderson à Paris : défilé privé dans une superbe chambre d'hôtel

Le vent de la Fashion Week souffle en permanence sur la ville de Paris. Pamela Anderson y a récemment fait son retour en toute discrétion. L'actrice et compagne du footballeur français Adil Rami a eu droit à un défilé de mode privé, dans la chambre d'un prestigieux hôtel...

Comme la créatrice Kimora Lee Simmons, Pamela Anderson a été vue à l'hôtel Mariott Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. L'icône beauté de 51 ans s'y est rendue ce lundi 1er avril, conviée par le créateur Fahaid Sanober. Ce dernier a permis à son invité de découvrir sa nouvelle collection baptisée The New Pop Art, dont les looks étaient présentés sur un portant et portés par un modèle.

Chaleureusement accueillie, Pamela Anderson a profité de ce défilé privé pour essayer un manteau bicolore, en fourrure bleue et laine noire. L'héroïne de la série Alerte à Malibu et ex-candidate de Danse avec les stars a également reçu de Fahaid Sanober un haut violet en cadeau.

Pamela Anderson était venue à Paris en janvier dernier, lors de la Fashion Week Haute Couture. Elle avait assisté au Dîner de la mode du Sidaction au pavillon d'Armenonville à Paris, où elle avait retrouvé un autre ami, le grand couturier Jean Paul Gaultier.