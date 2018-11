Pamela Anderson (DALS 9), sa chute pas vue à la télé : "Elle l'a échappé belle"

Jeudi 8 novembre 2018, TF1 diffusait un nouveau prime de Danse avec les stars 9. Une soirée durant laquelle Pamela Anderson aurait pu une fois de plus se faire très mal. Avant sa deuxième prestation, la belle blonde de 51 ans a chuté. Un moment sur lequel son partenaire Maxime Dereymez est revenu lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

"Ah la la ! C'était inattendu, c'était à 1 minute de la prestation. Cela aurait pu être pire ! Il y avait un gros vide avec du bazar derrière comme des lumières. Sa tête aurait pu heurter quelque chose... Franchement, elle l'a échappé belle ! Elle avait souvent du mal à être concentrée pour faire sa chorégraphie et j'avoue que d'avoir juste ce moment de stress avant la prestation ne m'a pas rassuré", a confié le danseur de 36 ans.

Maxime Dereymez a ensuite révélé s'être blessé la veille du prime : "Je me suis tordu la cheville pendant les répétitions hier. J'ai forcé et cela ne s'est pas arrangé. Le repos va faire du bien, ne serait-ce que pour elle, elle était encore très blessée mais aussi pour moi. On était très abîmés mais on est déçus forcément de partir." Le duo a en effet été éliminé a l'issue du prime.

Pour rappel, quelques jours avant le premier prime diffusé le 29 septembre, Pamela Anderson a été victime d'une déchirure musculaire. Et elle s'est de nouveau fait mal mi-octobre comme elle l'avait dévoilé sur Instagram. "Je me suis blessée au mollet droit lors de la répétition de la nuit dernière. Nous ne faisions rien de fou, juste danser. C'était comme si quelqu'un m'avait lancé une balle de base-ball très fort dans la jambe. (...) Je viens de passer une IRM et je suis en route pour voir un autre médecin cet après-midi", avait notamment écrit la compagne du champion du monde Adil Rami.