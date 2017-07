Pamela Anderson furieusement décolletée pour un nouveau pari osé

Exclusif - Pamela Anderson pose lors de l'ouverture de son restaurant vegan éphémère "La Table du Marché by Pamela" à Ramatuelle le 4 juillet 2017. La Table du Marché, c'est son nom, d’une capacité de 250 couverts ouvrira tous les soirs pendant 50 jours dans le cadre privilégié du restaurant du chef Christophe Leroy, les Moulins de Ramatuelle aux environs de Saint-Tropez. Celui-ci a prêté à Pamela Anderson son auberge de campagne et décline pour elle les thèmes "végan, romantique, dolce vita et féministe". © Philippe Doignon/Bestimage