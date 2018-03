Paris Hilton, lapine coquine : En culotte haute et topless pour un shooting

Et ce n'était pas non plus la première fois que Paris Hilton endossait le rôle de la lapine coquine. En 2014 déjà, celle qui a eu le privilège de fêter les 30 ans de Rihanna le 21 février dernier à New York avait posé seins nus. Un épisode qu'elle n'a pas manqué de rappeler, archives à l'appui.