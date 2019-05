Paris Jackson bientôt mariée ? Avec Gabriel Glenn, ils ont échangé des bagues

Après un an de relation, Paris Jackson et son petit ami Gabriel Glenn semblent près pour passer à la vitesse supérieure. Selon les informations publiées par Page Six ce 30 mai 2019, la fille de Michael Jackson et son compagnon parleraient déjà mariage.

"Ils ne prévoient pas de se marier de sitôt, a rapporté une source. Mais c'est leur projet à long terme." La jeune femme de 21 ans et son petit ami auraient malgré tout "échangé des bagues de promesse". En avril dernier, le couple a célébré son premier anniversaire sur Instagram : "Tu es la lumière de ma vie. Merci de faire de moi la fille la plus heureuse et chanceuse du monde", avait-elle écrit en légende de plusieurs photos souvenirs. En attendant de s'unir officiellement, Paris Jackson et Gabriel Glenn forment déjà un duo musical : le groupe folk hippie The Soundflowers.