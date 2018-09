Pascal (Koh-Lanta) furieux contre Denis Brogniart: "Son attitude est dégradante"

Cinq mois après sa participation dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) où il avait remporté l'épreuve des poteaux, Pascal est revenu sur son aventure lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star. Il est notamment revenu sur la finale – durant laquelle Clémence a été sacrée grande gagnante – et n'a pas hésité à clasher... Denis Brogniart, le présentateur phare de Koh-Lanta.

Déçu par les manigances de ses anciens camarades, Pascal avait délibérément boycotté la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros. "Je ne regrette pas du tout, j'ai bien fait de ne pas me rendre chez TF1. Si ça avait été filmé en direct, vous auriez assisté à une bagarre générale sur le plateau, à un véritable pugilat. J'avais appris quelques jours auparavant que Dylan me l'avait fait à l'envers. J'étais bien chez moi, bien entouré", a-t-il assuré avant de lancer un (gros) tacle à l'animateur de 51 ans : "De plus, j'ai trouvé l'attitude de Denis Brogniart très dégradante car on le voyait rire alors que Dylan se moquait de moi..."

Pour rappel, Pascal pensait que Dylan – qui a aussi participé à Ninja Warrior 3 – avait voté pour lui lors du dernier conseil, pour espérer le voir gagner Koh-Lanta : Le Combat des héros. Sauf que le jeune homme de 24 ans avait littéralement menti pour venger Yassin et a taclé son ex-camarade sur son compte Twitter : "Fixe-moi bien et dis-moi si un seul moment tu as vraiment cru que je donnerais ma voix à celui qui a contribué à l'éjection de mon binôme !" Depuis, Pascal lui en veut beaucoup et ne compte pas enterrer la hache de guerre. "Dylan est allé trop loin, puisqu'en plus de me faire croire que j'avais gagné, il a manqué de respect à ma famille, c'est impardonnable", a-t-il conclu à nos confrères.

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site Télé Star.