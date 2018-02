Patrick Bruel face à Emmanuelle Boidron florale pour un beau "Gala du Coeur"

Après une édition 2017 chargée en émotion car portée par sa marraine Ingrid Chauvin, le Gala du Coeur a fait son retour en 2018 avec une belle soirée à la Salle Gaveau de Paris, jeudi 1er février. Sur le tapis rouge, de nombreuses personnalités, dont Patrick Bruel, papa de deux garçons qui connaît bien l'importance de Mécénat Chirurgie Cardiaque, organisation pour laquelle il est engagé. Mais c'est bien seul que le chanteur et acteur est arrivé sur place, posant devant les photographes et imitant ainsi l'iconique Claudia Cardinale, François Vincentelli et sa jolie compagne Alice Dufour, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian ou encore Christophe Michalak et sa femme Delphine McCarty.

Emmanuelle Boidron a quant à elle fait crépiter les flashs dans une robe florale, avant d'être rejointe par son créateur, Christophe Guillarmé, lequel avait également habillé la belle actrice mexicaine Patricia Contreras. Éléonore Boccara, Farah Pahlavi, Elisa Servier et sa fille Manon, Isabelle Gounin-Levy, Grace de Capitani et son mari Philippe Bellon, Armelle Lesniak, Eve Darlan, Lola Marois (sans Jean-Marie Bigard), Indra, Stéphanie Pasterkamp, Hermine de Clermont-Tonnerre, Massimo Gargia et la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara, Laura Boujenah ou encore Patrick Préjean et sa femme Viviane étaient aussi de la partie.

Tout ce beau monde a ensuite pris part à la soirée, assistant notamment au récital de la merveilleuse cantatrice Béatrice Uria Monzon accompagnée au piano par Antoine Palloc.