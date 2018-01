Patrick Bruel, papa-poule : Avec ses enfants, loin des yeux mais près du coeur

Novembre 2015. Patrick Bruel est à l'affiche d'Ange & Gabrielle, une comédie romantique avec Isabelle Carré dans laquelle il campe un séduisant quinquagénaire célibataire qui se retrouve papa du jour au lendemain. "Autour de moi, plusieurs amis ont vu apparaître un enfant de 12, 15, 18 ans... C'était tellement soudain pour eux... Une nouvelle vie. Leurs histoires sont assez bouleversantes", disait-il à l'époque de la sortie du film.

À la ville, notre Patriiiiiick national est aussi papa, comme dans le film, à la différence qu'il connaît ses enfants depuis leur naissance. D'un côté Léon, 12 ans. De l'autre Oscar, 14 ans. Tous deux sont le fruit de son idylle révolue avec Amanda Sthers. L'écrivaine et réalisatrice s'est d'ailleurs exilée à Los Angeles, avec les enfants à ses côtés. "Ils le voient un peu moins mais mieux, confiait-elle récemment à Gala. Patrick a pris une maison ici, pas loin et fait des allers-retours. Il a toujours été très impliqué dans leur éducation et, en ça, il n'y a pas eu de rupture. Je ne serais pas partie sans son accord." Elle ajoute : "Patrick et moi avons envie de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Nous sommes séparés depuis dix ans, il y a prescription !"

De son côté, Patrick Bruel se fait plutôt secret sur ses deux garçons. Peu de confidences, de très rares photos comme celle d'Oscar lors de ses 14 ans l'an dernier. La dernière fois qu'il s'était confié à leur sujet, c'était après les attentats du 13 novembre 2015. "J'ai pris mes deux enfants – ils étaient au Stade de France et ont eu peur, comme tout le monde – pour les rassurer, expliquer l'inexplicable", racontait-il sur le plateau de Salut les Terriens.

À l'instar de son personnage dans Ange & Gabrielle qui découvre l'existence de ce fils et finit par le protéger comme la prunelle de ses yeux, Patrick Bruel est aussi un papa-poule qui veille au bien-être de ses enfants, malgré la séparation et la distance. "Mes enfants n'arrêtent pas de m'étonner", confiait à Femme actuelle celui qui se décrit comme "un papa qui a compris à quel point les enfants sont en demande d'autorité" et "qui ne sera jamais démissionnaire, avec toujours de la confiance et de la complicité". On ne s'y trompe pas : sur Instagram, sa description est "chanteur, acteur, papa".