Patrick Dupond et ses propos sur l'homosexualité : Sa compagne Leïla choquée

"En ce qui me concerne, l'homosexualité a été une erreur." C'est la petite phrase qui a mis le feu aux poudres. En déclarant son amour pour Leïla Da Rocha, dans les pages de Paris Match en septembre, l'ancien danseur étoile soulève l'indignation avec ces quelques mots irresponsables. Trois mois après la polémique, Patrick Dupond y répond enfin dans les pages de Télé Star, en kiosques lundi 18 décembre 2017.

C'est pour promouvoir la 4e saison de Prodiges sur France 2, dont il est l'un des jurés, que Patrick Dupond s'exprime et accepte de revenir sur sa bien maladroite déclaration. Le danseur dit comprendre la polémique et souligne que la journaliste l'a encouragé dans ses propos : "Oui, même si la journaliste voulait me faire dire ça alors que ce n'était pas le sujet de l'interview. Leïla et des proches ont été choqués. Je suis contre les étiquettes et les ghettos, mais je tiens à dire que lorsqu'on parle de soi-même, on ne parle pas des autres. Je n'ai qu'un seul conseil à donner, c'est de privilégier l'amour sans discrimination."

En évoquant ses précédentes errances amoureuses avec des garçons, Patrick Dupond renvoyait une image négative de l'homosexualité en déclarant : "Des années après mon accident, je me suis demandé : 'Au fond, ce mec que tu étais avant, l'aimes-tu ?' La réponse était non. [Je lui reprochais] de vivre dans un mensonge. Une parodie de l'amour. Ça m'arrangeait de me mentir à moi-même." On était très loin du message rassurant, d'acception de soi et de tolérance que tout jeune gay, lesbienne ou bi a besoin d'entendre.