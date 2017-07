Patrick (Nouvelle Star) : Son coup de gueule contre la production de l'émission

Sur Twitter, Patrick a poussé un coup de gueule, indiquant être "très déçu d'apprendre que la production de Nouvelle Star refuse de parler de la sortie de [son] EP", intitulé Prototype, sur sa page Facebook. Contacté par nos confrères de Télé Star, le chanteur s'est davantage expliqué sur le sujet.

"J'ai récolté 46 000 euros du public pour financer mon projet et je pensais qu'ils allaient jouer le jeu. Mais visiblement, le changement de chaîne étant acté, la production souhaite oublier les quatre ans passés sur C8", a alors lancé Patrick. Rappelons que dès la rentrée, le télé-crochet fait son retour sur M6 avec Shy'm à l'animation et un jury flambant neuf composé de Dany Synthé, Benjamin Biolay, Coeur de Pirate et Nathalie Noennec.

Ainsi, le gagnant de l'émission Nouvelle Star tente de se faire un nom par lui-même en réalisant par exemple les premières parties de Thomas Dutronc et d'Arno, "un véritable honneur". Mais cela ne suffit pas à calmer Patrick, qui estime quant ça ne "coûterait rien [à la production de Nouvelle Star] de mettre un lien sur leur page Facebook".

De par son expérience, le jeune chanteur a même adressé quelques mots aux futurs participants au télé-crochet : "Il faut faire attention, il y a toutes les belles promesses, les contrats, on vous fait miroiter des albums et puis après il y a la réalité des maisons de disques surtout intéressées par l'argent." A bon entendeur...