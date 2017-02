Patrick Poivre d'Arvor et la tentation du suicide : "C'est arrivé bien sûr..."

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel est de retour sur France 3 mardi 21 février à 23h20. Après avoir recueilli les confessions de Charlotte de Turckheim il y a quinze jours, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a accueilli Patrick Poivre d'Arvor sur son divan rouge !

Comme le montrent les premiers extraits de l'émission à venir publiés sur les réseaux sociaux, PPDA (69 ans) a brisé le silence sur des sujets très intimes. Que ce soit à propos du jour où il a présenté le Journal de 20h de TF1 quelques heures après l'enterrement de sa fille Solenn, de sa tentation révolue du suicide ou sur son éviction très politique de la première chaîne d'Europe en 2008, le journaliste et écrivain s'est confié comme rarement à la télévision. Certains de ses proches, dont Jean-Philippe Collard et Franz-Olivier Giesbert, ont eux aussi pris la parole.

Par exemple, concernant son apparition à l'antenne après les funérailles de Solenn (elle s'est suicidée le 27 janvier 1995), Patrick Poivre d'Arvor s'est rappelé : "Vous savez que ce soir-là, bon, ce n'était pas facile. Je venais d'enterrer, en Bretagne, ma fille. Et puis j'étais reparti très vite pour présenter le journal et il y a eu des téléspectateurs, c'était magnifique, j'ai reçu des lettres que je n'ai jamais jetées. Des lettres qui me disaient 'Voilà, je faisais tel ou tel métier, dès le lendemain j'ai repris mon métier, parce que c'était la seule façon que j'avais de m'en sortir'. Mais il y a quand même dans mon métier des gens pour avoir écrit que c'était pas bien que je sois là, qu'on me regardait comme si on était au spectacle. Quand vous recevez tout ça, là vous en voulez un peu à votre métier."

Et d'indiquer concernant sa tentation, un jour, d'en finir avec la vie : "Comme d'autres, c'est arrivé bien sûr. D'arriver jusqu'à vouloir se supprimer mais ce sont des choses qui arrivent à d'autres. Mais au fond, ce qui compte, c'est quand même de pouvoir se dire que 'Hop, au dernier moment on a la tête hors de l'eau. En tout cas, la bouche hors de l'eau'."

Pour rappel, au cours de cette nouvelle saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra encore de grands noms de la scène, des médias, de la politique et du sport français tels que Bernard Tapie, Luc Besson, Teddy Riner, Bernard Kouchner ou encore Anny Duperey. Des rendez-vous intimes à ne pas manquer.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est mardi 21 février à 23h20 sur France 3 !