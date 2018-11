Patrick Sébastien viré de France 2 : Elodie Gossuin "regrette" cette décision

Le 14 octobre dernier, l'annonce du licenciement de Patrick Sébastien de France Télévisions avait surpris de nombreux téléspectateurs. La direction du groupe n'avait pas apprécié certains propos critiques de l'animateur du Plus grand cabaret du monde (France 2) et avait décidé de mettre un terme à leur collaboration après 22 années de bons et loyaux services.

Deux semaines après cette annonce, Elodie Gossuin (37 ans) a accepté d'évoquer cette éviction lors d'une interview accordée à nos confrères du Parisien. L'ex-Miss France 2001 qui a coanimé Les Années bonheur a statué avec franchise : "Je la regrette. Comme je regrette de ne plus travailler avec lui. C'est un homme fidèle, authentique, intègre. Il sait mêler les nouvelles générations de chanteurs avec les anciennes. On a tous les deux cette image humblement populaire, dont nous sommes fiers. Les gens l'aiment." Et la maman de deux paires de jumeaux de poursuivre sur l'avenir de Patrick Sébastien (64 ans) à la télévision : "Je suis sûre qu'il sera toujours présent en télé, ce serait dommage de se passer d'une personnalité emblématique comme lui."

Le 20 octobre 2018, Patrick Sébastien s'exprimait personnellement sur son éviction lors d'une interview face à Thierry Ardisson dans Les Terriens sur C8. "Je me suis fait virer. On m'a fait plein de choses pour me pousser à partir, mais je suis resté. On m'a enlevé un tiers de mes commandes il y a deux ans, un tiers encore l'année dernière, mais je suis resté, pour mon public et pour mes employés. J'ai baissé mon salaire pour garder celui de mes employés. Mais, ils ont fini par y arriver." Patrick Sébastien avait également déploré le fait de n'avoir pas été reçu par la direction. "On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire en cinq minutes que c'était fini. Au bout de 22 ans où j'ai fait gagner beaucoup d'argent au service, où j'ai créé, où je n'ai jamais escroqué le service public car j'ai mis l'argent à l'antenne. Déjà ça, c'est quand même un peu violent", avait-il publiquement regretté.