Paul Pogba fiancé ? Sa jolie compagne dévoile une sublime bague

L'équipe de France de football affrontait le Danemark mardi 26 juin 2018 pour le dernier match du groupe C. Si la rencontre jouée dès 16h au stade Loujniki de Moscou s'est soldée par un match nul, les joueurs de Didier Deschamps ont pu compter sur le soutien de leurs proches.

Si Paul Pogba avait jusque-là été encouragé par ses grands frères jumeaux Florentin et Mathias, mais aussi par sa maman Yeo Pogba, présente à chacun de ses matchs, une autre présence féminine a attiré l'attention.

Très discret sur sa vie privée, le jeune milieu de terrain de 25 ans n'est plus un coeur à prendre depuis plus d'un an. Le footballeur qui évolue en Angleterre (Manchester United) est en couple avec un ravissante blonde nommée Maria Salaues, avec qui il avait été repéré pour la toute première fois à l'été 2017 lors d'un stage aux États-Unis. Maria se trouvait dans les tribunes moscovites lors du match contre le Danemark, portant le maillot des Bleus non loin de sa belle-maman. Rayonnante, la compagne de Paul Pogba portait une magnifique bague à l'annulaire gauche qui n'a pas manqué d'attiser la curiosité des tabloïds anglais. The Sun n'a en effet aucun doute sur les éventuelles fiançailles du footballeur anglais et du jeune mannequin bolivien de 23 ans qui a vécu précédemment à Miami.

Maria Salaues n'est pas la première à être repérée avec une supposée bague de fiançailles lors de cette Coupe du monde en Russie dont le coup d'envoi a été donné le 14 juin dernier. Georgina Rodriguez avait fait sensation avant elle lors du match du Portugal contre le Maroc le 20 juin 2018. La belle Espagnole de 23 ans avait exhibé un magnifique diamant Cartier offert par Cristiano Ronaldo, dont la valeur est estimée à plus de 700 000 euros.