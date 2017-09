Penélope Cruz et Javier Bardem : Deux amoureux craquants à Venise

Les premières mondiales s'enchaînent à la Mostra de Venise. Après Mother ! de Darren Aronofsky le 5 septembre, c'était au tour de Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa, d'être présenté ce mercredi 6 septembre. Point commun entre les deux longs métrages : Javier Bardem tient le rôle principal masculin.

De Jennifer Lawrence, sa compagne devant la caméra d'Aronofsky, le charismatique acteur espagnol est passé à Penélope Cruz, sa chérie à la ville et à l'écran dans Loving Pablo. Le film narre l'histoire vraie de la relation entre la journaliste colombienne Virginia Vallejo et Pablo Escobar, le célèbre trafiquant qu'incarne Bardem. Un tournage qui était "très intense" à en croire leur metteur en scène, lequel avait déjà dirigé Javier dans Les lundis au soleil en 2002.

Pour Penélope et son amoureux, ce sont des retrouvailles cinématographiques et romantiques, puisque c'est la première qu'ils incarnent à nouveau un couple à l'écran après Vicky Cristina Barcelona en 2008. Un film qui les avait vus se mettre en couple officiellement, alors que les deux comédiens se connaissaient déjà depuis Jambon jambon (1993).

Du coup, dans la Cité des Doges, après le couple Lawrence/Aronofsky qui a bien attiré les regards, c'était au tour du beau tandem formé par Cruz et Bardem de faire sensation. En marge de la présentation officielle au Del Cinema Palazzo, les deux amoureux ont créé l'événement dans la journée à Venise, en participant au traditionnel photocall. Plutôt rares ensemble sur les tapis rouges, les parents de Luna (4 ans) et Leonardo (6 ans) ont fait crépiter les flashs, resplendissants de beauté devant les caméras du monde entier.