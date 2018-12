Pepe Munoz : Le complice de Céline Dion pose dénudé dans les rues de Las Vegas

Après avoir repris, temporairement, son métier de danseur pour la dernière tournée de Céline Dion, le séduisant Pepe Munoz est retourné à ses crayons d'illustrateur de mode. De passage à Las Vegas, il a aussi enfilé sa peau de mannequin pour un shooting très hot !

Sur son compte Instagram suivi par 62 000 abonnés, Pepe Munoz a posté une photo de lui mercredi 5 décembre 2018. On peut le voir en petit slip noir, sans pantalon, le corps à peine recouvert d'un haut en résille et tenant une veste en cuir qui tombe. Un cliché très sexy, où on a tout le loisir d'apprécier ses incroyables tablettes de chocolat, réalisé pour des photographes professionnels. "Merci Antonella Cascino et Georges Leconte de m'avoir fait marcher nu dans les rues du bas de Las Vegas", a-t-il plaisanté en légende. Un cliché "liké" plus de 2 500 fois et très commenté.

Pepe Munoz, dont on a longtemps dit qu'il était le possible nouvel homme de Céline Dion avant qu'il ne clarifie les choses concernant leur relation, semble avoir posé ses valises dans le Nevada depuis plusieurs semaines comme l'indique son compte Instagram. Récemment, il logeait même au Caesars Palace, où se produit la diva...