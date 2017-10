Philippe Candeloro dans DALS pour l'argent : "On touchait une prime..."

En 2011, Philippe Candeloro participait à la saison 2 de Danse avec les stars (TF1). Les talents de danseur du patineur l'avaient même hissé jusqu'en finale. Mais, finalement, le sportif s'était incliné face à Shy'm, grande gagnante. Six ans plus tard, et alors que DALS 8 est en pleine diffusion, Philippe Candeloro revient sur son expérience dans les pages de L'Équipe Mag.

Ainsi, il avoue avoir participation à Danse avec les stars essentiellement pour des raisons financières. "Vénalement, je dirais que j'y suis allé pour le pognon !", lance-t-il alors sans toutefois dévoiler le montant de son cachet. "Au départ, sur le contrat, il fallait être dispo trois heures par jour... Mais à la fin, on faisait du six ou sept heures quotidiennes, poursuit-il. En fait, après, on se prend au jeu parce qu'on n'a pas envie d'être viré. Surtout que, après chaque émission, on touchait une prime !"

Outre la compensation financière, Philippe Candeloro évoque les avis souvent tranchés de Chris Marques, réputé pour être le juré le plus sévère dans DALS : "Je n'avais pas l'impression de danser comme une savate, mais le père Marques me fracassait bien."

Mais les personnalités ne sont pas les seules à être sous pression. Le patineur se souvient en effet que les danseurs professionnels étaient "avenants" et "faisaient en sorte qu'[ils] prennent du plaisir" mais devenaient vite "stressés" lorsque les résultats n'étaient pas au rendez-vous. "Une mauvaise performance, qui aurait pu être due à leur incompétence, les auraient dévalorisés", conclut-il alors.

Des propos à retrouver en intégralité dans les pages de L'Équipe Mag, actuellement en kiosques.

Rendez-vous tous les samedis dès 21h sur TF1 afin de suivre la saison 8 de Danse avec les stars, dont Vincent Cerutti a déjà été éliminé.