Philippe Etchebest pas romantique ? Le drôle de lieu où il a dragué sa femme !

Mercredi 14 février 2018, les chefs Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont accepté de dévoiler quelles étaient leurs habitudes alimentaires les moins prestigieuses lorsqu'ils n'étaient pas derrière leurs fourneaux... Si l'animateur de Cauchemar en cuisine (M6) a admis qu'il avait du mal à se passer des tacos et du guacamole, ce n'est apparemment pas son seul petit "travers" !

Dans Le Parisien Week-End, celui qui a récemment obtenu sa première étoile pour son concept LA table d'hôtes à Bordeaux a confié qu'il appréciait de passer par la case McDonald's de temps à autres. Plus incroyable, il a donné rendez-vous à sa femme Dominique dans un des restaurants de l'enseigne américaine au tout début de leur relation. "Le McDo, c'est là que j'ai donné rendez-vous pour la première fois à ma femme. Pour boire un café et non pour dîner, rassurez-vous", a-t-il avoué sans honte.

Aujourd'hui encore, le célèbre Meilleur ouvrier de France n'hésite pas à se rendre dans des restaurants McDonald's en famille. "J'y vais régulièrement avec mon fils, pour manger un Big Mac. Plutôt deux dans mon cas !", a-t-il révélé.

Dans ce papier du Parisien Week-End, on apprend également que Philippe Etchebest aime faire des maquettes, écouter des aires d'opéra et aussi faire du yoga une fois par semaine. En revanche, il n'apprécie pas tellement la saga Star Wars, les romans d'Honoré de Balzac et la série The Walking Dead. Vous savez tout.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien Week-End, actuellement en kiosque.