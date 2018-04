Philippe Lellouche : Bientôt papa, sa nouvelle compagne est enceinte !

Cette fois, le doute n'est plus permis ! En mars dernier, Philippe Lellouche avait pris part à un gala de bienfaisance avec sa nouvelle compagne Vanessa Boisjean, laquelle portait une robe ample sujette à toutes les suppositions. Aujourd'hui, on peut affirmer que le couple attend un enfant.

Jeudi 19 avril 2018, Philippe Lellouche participait à la soirée d'anniversaire pour les 60 ans de Laurent Baffie, au Manko à Paris. Le comédien de 52 ans, tout sourire, a pris la pose pour les photographes main dans la main avec sa nouvelle chérie, la maquilleuse Vanessa Boisjean. La jolie blonde, dont on sait assez peu de choses et qui a volontairement mis son compte Instagram en privé, avait enfilé une robe noire moulante qui permettait d'admirer son impressionnant ventre rond, synonyme d'une grossesse déjà bien avancée ! On ne sait pas encore le sexe du bébé ni pour quand il est prévu...

Philippe Lellouche et Vanessa Boisjean ont déjà été vus avant cela dans les tribunes de l'AccorHotels Arena pour la finale du mondial de handball en janvier dernier et au gala de bienfaisance organisé au profit de la Fondation pour la recherche en physiologie en mars dernier.

En septembre 2017, Vanessa Demouy officialisait sa rupture avec Philippe Lellouche dans les pages du magazine Gala, laissant entendre que les infidélités de son mari avaient eu raison de leur mariage... Marié depuis 2010, le couple se fréquentait depuis 2001 et se partage la garde de deux enfants, Solal (14 ans) et Sharlie (6 ans).

