Philippe Manoeuvre et sa jeune épouse Candice, chic et rock à Cannes

Après l'ouverture officielle du 72e Festival de Cannes, place aux projections. Le 15 mai, les festivaliers ont pu découvrir le film Les Misérables. Parmi les stars du tapis rouge, on a pu voir Philippe Manoeuvre venu avec sa femme Candice.

Sur le red carpet de l'événement, Philippe Manoeuvre (64 ans) n'a pas manqué de prendre la pose en faisant me signe des cornes avec ses doigts, typique du mouvement rock'n'roll, contrastant ainsi avec l'image très chic renvoyée par son impeccable costume noir. Le journaliste musical et pensionnaire régulier des Grosses Têtes sur RTL a pris la pose aux côtés de son épouse, la belle Candice de la Richardière (39 ans). La jolie brune avait opté pour un look assez simple en enfilant une combinaison bleue nuit en dentelle et très décolletée. Les amoureux ont-ils poursuivi leur soirée en assistant à la projection du film en compétition Les Misérables de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djebril Didier Zonga ou sont-ils redescendus pour aller faire la fête ?

Philippe Manoeuvre et Candice de la Richardière se sont mariés en juin 2014, sept ans après le début de leur relation. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Ulysse, né en décembre 2011, et Lily Rock, née en février 2017. L'ancien rédacteur en chef de Rock & Folk et également ex-juré de l'émission de télé-crochet Nouvelle Star, est aussi le papa de Manon (31 ans), issue de son précédent mariage avec l'actrice britannique Carey More. Une fille qu'il voit un peu moins souvent car elle réside en Californie et que lui ne va "plus aux États-Unis depuis que Trump a été élu", avait-il confié l'hiver dernier. Installé en Picardie "à cause de l'augmentation des loyers" à Paris, le journaliste échange toutefois régulièrement avec sa fille aînée. "On s'envoie des textos tous les jours, on est en phase", se réjouit-il.

