Philippe Manoeuvre loin de sa fille Manon : "Je ne vais plus aux États-Unis"

Tout en précisant qu'il était parti vivre en Picardie "à cause de l'augmentation des loyers", le journaliste de 64 ans raconte qu'il est resté proche de sa fille même si elle réside en Californie : "On s'envoie des textos tous les jours, on est en phase. Mais je ne vais plus aux États-Unis depuis que Trump a été élu." Dans son autobiographie, le père d'Ulysse (7 ans) et Lily Rock (2 ans) ne s'est pas attardé sur la période où il a sorti sa fille aînée, alors adolescente rebelle, d'une école-prison tenue par des Mormons qui lui administraient des anxiolytiques. Une étape que Manon avait pour sa part détaillée dans son livre Petite Agitée, en 2015. "Elle l'a très bien raconté, je n'aurais pas fait mieux. Ce n'était pas un moment agréable, ça a été dur !"

De son côté, l'ex-rédacteur en chef de Rock & Folk ne cache pas avoir consommé de la drogue avec Marianne Faithful ou Keith Richards, mais c'est surtout l'abus d'alcool qui l'a mis en danger. Aujourd'hui, il n'est pas peu fier d'avoir arrêté de boire tout seul : "Des amis qui avaient été en cure de désintox m'ont aidé avec un conseil crucial : ne pas mettre d'après-rasage parce que ça amorce l'alcool dans le corps, ce qui fait qu'à 10h30 du matin, tu as envie de boire une petite bière (...). Ça fait dix-huit ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, ce qui faisait dire à Johnny Hallyday : 'Mais qu'est-ce-que c'est que ce rockeur en carton !'"