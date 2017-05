Pierre Niney : Look inédit et surprenant face à Annabelle Belmondo, fleurie

Pierre Niney dégaine un style inédit. Alors qu'il avait autrefois l'habitude d'arborer des cheveux plus longs, l'acteur est apparu jeudi 18 mai avec une coupe résolument courte lors de la réouverture du flagship Montblanc, sur les Champs-Élysées.

Le résultat est surprenant mais très réussi : le visage du comédien césarisé est dégagé, les deux côtés de son crâne ont été tondus et des longueurs ont été conservées sur le dessus. Venu sans sa chérie Natasha Andrews, le jeune homme de 28 ans avait de vraies allures de dandy chic dans son costume Dior, une jolie montre Montblanc au poignet...

Outre Pierre Niney, plusieurs autres personnalités avaient répondu présent à l'invitation de la maison de luxe. Annabelle Belmondo, bohème et fleurie dans une longue robe noire, a pris la pose devant les photographes, à l'instar des actrices Pauline Lefèvre, Louise Monot et Aïssa Maiga. Sur place, la jolie bande de comédiennes a notamment croisé la route de Guillaume Gouix, Tom Leeb, Corentin Fila, Kacey Mottet-Klein, du chef cuisinier Xavier Pincemin et de l'homme d'affaires Arthur Sadoun (alias Monsieur Anne-Sophie Lapix) mais aussi celle de Valérie Fignon et de la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre. Du beau monde.