Annabelle Belmondo : Modeuse détendue sur les Champs-Élysées

C'est sur invitation de Tara Jarmon qu'Annabelle Belmondo s'est rendue, ce jeudi 16 mars, au 73 avenue des Champs-Élysées ! La marque française y a réouvert son magasin et convié plusieurs personnalités à le découvrir, au rythme d'un DJ set de Breakbot. La future actrice et mannequin de 28 ans, récemment vue au Festival de San Remo au côté d'une autre fille d'icône du cinéma français, Anouchka Delon (fille d'Alain Delon), était de la partie.

Comme elle, les actrices Karin Viard, Axelle Lafont et Doria Tillier ont été reçues dans la nouvelle enseigne Tara Jarmon.

Les comédiennes Héléna Soubeyrand et Sara Martins, la présentatrice télé Maya Lauqué et la DJ Cécile Togni figuraient elles aussi sur la liste des invités de la soirée tropicale de Tara Jarmon. Toutes ont croisé le perroquet, mascotte de l'événement, et sillonné les allées du magasin rénové. Tara Jarmon y expose les articles de ses nouvelles collections.

La marque en a récemment conçue une en partenariat avec la société de distribution SND (groupe M6), pour fêter la sortie du film La La Land.