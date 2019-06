Pierre Palmade : Une simple condamnation pour "usage de stupéfiants"

L'humoriste Pierre Palmade a été condamné à Paris à une simple amende de 1500 euros pour usage et acquisition de stupéfiants (cocaïne), a appris l'AFP d'une source judiciaire, jeudi 6 juin 2019. Le comédien avait choisi une procédure rapide de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite "plaider coupable".

Rappel des faits : Pierre Palmade avait été placé en garde à vue le 11 avril 2019 avec un autre homme, dans le cadre d'une enquête pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui".

Cependant, le jeune accusateur avait "rapidement reconnu avoir menti", selon la déclaration de Me Sabine Kuster, avocate du comédien, confirmé ensuite par le parquet. Pierre Palmade était finalement ressorti libre de garde à vue dans la soirée, son accusateur l'ayant rapidement "mis hors de cause" concernant les accusations de viol, selon cette même source.

Pierre Palmade avait réagi à sa mésaventure en publiant le message suivant sur Twitter : "Après 48 heures un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin. Amicalement, Pierre."

L'homme qui l'avait accusé à tort de viol est pour sa part convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel pour "usage de stupéfiants" et "dégradations".