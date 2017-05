Pippa Middleton et James Matthews : Un mariage de rêve au prix exorbitant ?

Le jour J approche à grands pas pour Pippa Middleton et son richissime fiancé, l'homme d'affaires James Matthews. Alors que les noces de la petite soeur de Kate Middleton seront célébrées en grande pompe le 20 mai dans la petite église St Mark, à Englefield, un site spécialisé dans l'organisation des mariages, Bridebook, vient d'estimer les nombreuses dépenses liées à la cérémonie.

D'après celui-ci, la future mariée de 33 ans et le businessman de 41 ans auraient dépensé près de 300 000 euros pour organiser le plus beau jour de leur vie. En comparatif, Bridebook précise que c'est quinze fois plus que ce que les couples anglais dépensent en moyenne pour leur mariage. Dans les détails, on apprend donc que la mise en place des lieux (chapiteau, tables, décors...) aurait coûté quelque 77 000 euros, que le traiteur aurait mijoté des plats gastronomiques pour pas moins de 83 000 euros (350 invités sont attendus) et que la facture des boissons s'élèverait à 21 000 euros (parmi celles-ci, plus de 230 bouteilles de champagne auraient été commandées pour la modique somme de 11 000 dollars).

Pippa Middleton, qui avait été révélée aux yeux du monde entier en 2011 lorsqu'elle avait revêtu une longue robe blanche Alexander McQueen pour le mariage de Kate et William, aurait également dépensé 12 000 euros pour sa robe de mariée que l'on suspecte d'avoir été confectionnée par le styliste Giles Deacon. Son voile aurait par ailleurs été imaginé par Stephen Jones et coûterait presque autant que son gâteau de mariage, c'est-à-dire 2 400 euros. Il faut également compter près de 24 000 euros pour les alliances qui auraient été achetées chez Cartier (celle de madame coûte dix fois plus cher que celle de monsieur), 18 900 euros pour le fleuriste, 8 800 euros pour les photographes et les cameramen, 7 000 euros pour l'installation des lumières et de la technique ou bien encore 2 000 euros pour la mise en beauté (coiffure et maquillage).

Au final, la plus petite étiquette de prix concerne les frais d'église : Pippa Middleton et James Matthews devront en effet verser environ 450 euros à St Mark. En épousant un très bon parti (il est millionnaire), la soeur de la duchesse de Cambridge, elle-même issue d'une famille très aisée, pouvait donc être certaine de décrocher un mariage digne d'un conte de fées...