Pippa Middleton : Son fiancé James Matthews prend ses distances avec son frère

Dans la dernière ligne droite avant le mariage de Pippa Middleton et de James Matthews, le 20 mai prochain à Englefield au beau milieu de la campagne du Berkshire, on commence à y voir plus clair du côté de la guest list – surtout depuis qu'il a été révélé que Meghan Markle accompagnerait bel et bien le prince Harry lors de ces noces, mais pas à la cérémonie religieuse, seulement à la fête qui suivra dans la propriété de la famille Middleton.

Autre invité inévitable dont la présence annoncée fait couler beaucoup d'encre depuis les fiançailles, en juillet 2016, de la soeur de la duchesse de Cambridge et du financier de 41 ans : Spencer Matthews. Frère de James, dont il sera le témoin, le jeune homme de 27 ans est une star de la télé-réalité outre-Manche, avec tout ce que cela comporte de frasques, de scandales et de surmédiatisation. D'autant que la naissance au mois de mars de son idylle avec le mannequin Vogue Williams a relancé le buzz autour de lui : la demoiselle, dont il est follement épris, aura-t-elle un passe-droit pour assister au mariage alors que Pippa et James se sont montrés très stricts en matière d'accompagnants, demandant à leurs invités de n'amener leur partenaire que dans le cas de relations officielles (mariés ou fiancés) ? À moins que cette love story toute fraîche ne capote rapidement, Spencer ayant été surpris il y a quelques jours en train de rentrer chez lui au beau milieu de la nuit avec une autre blonde...

Depuis le début, la réputation de Spencer Matthews semble difficile à concilier avec le voeu de Pippa et James d'un mariage discret et respectable. Est-ce en ce sens que le patron d'un fonds d'investissement a décidé de prendre ses distances avec son turbulent cadet ? Sebastian Shakespeare, chroniqueur mondain émérite pour le Daily Mail, a en effet appris que James Matthews avait quitté ses fonctions de directeur de la société de production télé de Spencer, Pug Productions Ltd. Les deux frères avaient monté la structure ensemble il y a cinq ans et Spencer avait pour elle "de grandes ambitions" : "Il voulait devenir acteur et son frère était heureux de l'y aider", assure un proche. En fait de comédie, on l'a surtout vu faire le womanizer dans la télé-réalité Made in Chelsea et enchaîner avec des participations au Bachelor, à Sortez-moi de là, je suis une célébrité ou encore The Jump, compétition de sports d'hiver entre célébrités qu'il a récemment remportée. Et Pug Productions Ltd, qui est en sommeil et en voie d'être dissoute, lui a avancé près de 30 000 euros, qu'il a depuis remboursés.

Pourtant passé par le prestigieux Eton College, le sulfureux Spencer, également connu pour s'être publiquement vanté de ses affinités avec les substances illicites, se serait pris un coup de pression à la suite de la parution des photos le montrant en compagnie d'une autre que Vogue Williams le week-end dernier : "On lui a dit dans des termes sans équivoque de se tenir à carreau jusqu'au mariage, croit savoir l'informateur d'un journal anglais. Sa famille sait qu'il y aura beaucoup d'attention et veut que celle-ci soit focalisée sur Pippa et James pour le grand jour, pas sur lui." CQFD.