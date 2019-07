Plus belle la vie : Mort d'Alix Mahieux, doyenne de la série

Triste nouvelle pour les fidèles de Plus belle la vie... Une actrice de la série est morte. Alix Mahieux, qui avait interprété le rôle d'Yvette Régnier, nous a quittés à l'âge de 95 ans le 25 juin 2019 à Neuilly-sur-Seine.

Alix Mahieux était la doyenne des comédiennes de Plus belle la vie. Elle avait, pour rappel, mis un terme à sa carrière à la mort de son époux André Cerf en 1993 avant de faire son retour sur petit écran vingt ans plus tard. De 2013 à 2015, elle avait campé dans le feuilleton de France 3 la mère du journaliste Étienne Régnier, l'amie de Seta Malkavian et la belle-mère de Mélanie Rinato, jouée par Laetitia Milot.

Avant d'incarner Yvette Régnier, Alix Mahieux a donné la réplique aux plus grands. Dans la pièce de théâtre La Bonne Planque, elle a joué au côté de Bourvil et s'est illustrée avec Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Au cours de sa longue et belle carrière, la comédienne a joué dans une trentaine de films et une douzaine de séries télévisées comme Commissaire Moulin ou Joséphine, ange gardien.

Le Mistral est donc de nouveau en deuil, peu de temps après avoir perdu un autre être cher. Le 5 mai dernier, nos confrères de La Provence annonçaient la mort de Philippe Carrese, l'un des réalisateurs de Plus belle la vie. Ce dernier est décédé à l'âge de 63 ans à la clinique Sainte-Elisabeth de Marseille, où il était hospitalisé depuis plusieurs semaines pour soigner son cancer. Philippe Carrese avait rejoint la série à succès en 2006 et réalisé plus de 400 épisodes.