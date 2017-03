Prince Harry confondu avec Ed Sheeran, sa drôle de réaction face à des enfants

Le prince Harry se souviendra longtemps de sa rencontre très amusante avec un groupe d'écolières issues de l'école Francis Holland School, à Regent's Park. Lundi 13 mars, le compagnon de l'actrice Meghan Markle était en effet en visite à l'abbaye de Westminster, à Londres, lorsqu'il est tombé nez-à-nez avec des enfants venus assister à la messe.

Accompagné du prêtre John Hall pour le service célébré à l'occasion de la journée du Commonwealth, le jeune homme de 32 ans a notamment rencontré une fillette de 12 ans, Tiya Thornton, qui lui a signifié son étrange ressemblance avec un chanteur pop britannique très connu. "Êtes-vous le vrai prince Harry ?", l'a-t-elle questionné selon People.

Pris de court, le frère du duc de Cambridge s'est amusé de la situation. "Oui, l'autre s'appelle Ed Sheeran", a-t-il répliqué dans un rire. "Avez-vous entendu ce qu'elles viennent de dire ?", a-t-il ensuite questionné à l'adresse du prêtre John Hall qui marchait à ses côtés.

Ce n'est pas la première fois que le prince Harry est confondu avec l'interprète de Thinking Out Loud. En juin 2016, l'actrice australienne Margot Robbie avait admis une bourde similaire dans le tabloïd The Sun, quelques mois après sa première rencontre avec le beau-frère de Kate Middleton. "Je ne savais même pas qui il était. J'avais bu un verre ou deux. Je pensais que je passais un moment avec Ed Sheeran. Je me disais : 'Ed est vraiment un gars cool. Je vais prendre des photos avec lui. Harry ne l'a pas bien pris", avait-elle alors confié dans un rire.